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вторник, 27 июля 2021 20:31

Чиновнику Минобороны вручили подозрение. Готовил схему на млн долларов
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Руководителя одного из региональных управлений капитального строительства Министерства обороны уличили в мошенничестве.

Он требовал $1 млн за "решение вопроса" с победой в конкурсе на строительство жилья для военнослужащих. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Должностному Минобороны и его сообщнику сообщили о подозрении. Им инкриминируют приготовление к совершению мошенничества, совершенное в особо крупных размерах.

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Во время проведения обысков следователи и прокуроры изъяли документы, в которых заранее определили победителя.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine
Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine
Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine
Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

По данным следствия, подозреваемые намеревались получить от представителя общества $1 млн и "решить вопрос" с победой в тендере, а затем возможность строить жилье для военнослужащих и членов их семей.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Фигурантам дела грозит лишение свободы от пяти до 12-ти лет с конфискацией имущества.

Бывший помощник народного депутата занимался мошенничеством, "продавая" должности в Офисе президента. Преступник пообещал потерпевшему помочь в трудоустройстве в ОП. Стоимость "услуг" оценил в $200 тыс.

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