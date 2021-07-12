Чиновники разбогатели на более $5 млн, используя детсады

Чиновники наживались на питании маленьких детей. Фото: НПУ

Харьковские чиновники отмывали деньги на закупках продуктов для детских садов. Этим нанесли бюджету ущерб на $5млн.

"Во время государственных закупок должностные лица структурных подразделений Харьковского горсовета сознательно предоставляли преимущества подконтрольным фирмам. В дальнейшем с ними заключали договоры на поставку продуктов в дошкольные учебные заведения города", - сообщают в прокуратуре.

Несмотря на полный расчет, продукцию привозили не в полном объеме и по завышенным ценам. Кроме того, имела сомнительное качество. Таким образом только на молочке чиновники украли более $5млн. Окончательную сумму убытков установят в ходе следствия.

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Правоохранители обыскали дома должностных лиц, горсовет, причастные коммунальные организации и предприятия. Изъяли черные записи, финансово-хозяйственную документацию фирм-подрядчиков, а также $250 тыс. и €250 тыс.

Семи должностным лицам Департамента соцполитики КГГА сообщили о подозрении в завладении 13 млн грн. В течение 2017-2019 годов служебные лица департамента, вступив в сговор с должностными лицами предприятия, заключили ряд договоров на закупку средств личной гигиены по завышенным ценам. Это нанесло ущерб бюджету.