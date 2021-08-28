Чиновники присвоили 2 млн грн из зарплат работников

СБУ разоблачила схему присвоения бюджетных средств. Фото: uz.gov.ua

На Харьковщине чиновников уличили в присвоении бюджетных средств "Укрзализныци", выделенных на зарплату работникам.

К преступной схемы причастны должностные лица структурного подразделения филиала "Пассажирская компания". Об этом сообщает пресс служба СБУ.

В последние годы руководство вносило недостоверные сведения в официальные документы, а незаконно начисленную подчиненным зарплату присваивали.

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Во время обысков на рабочих местах должностных лиц обнаружили документы и сведения по учету рабочего времени с доказательствами противоправной деятельности.

Продолжаются следственные действия.

Правоохранители за последний период дважды приходили с обысками в Киевпастранс. Должностных лиц предприятия подозревают в уклонении от уплаты налогов и присвоении бюджетных средств при реконструкции трамвайной линии в Деснянском районе столицы. В Киевпастрансе прокомментировали обыски. По словам коммунальщиков, их проводили в рамках производства, по которому правоохранителям неоднократно предоставлялись необходимые документы.