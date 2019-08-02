Чиновники попались на взятке в $1,5 миллиона

Чиновники требовали $1,5 миллиона для решения вопроса. Фото: Информатор

На взятках в размере почти $1,5 млн задержали гендиректора "Института охраны почв Украины" и руководителя предприятия "Головинский карьер".

"Гендиректора госучреждения задержали в служебном кабинете, а директора госпредприятия на выезде из Киева", сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

С целью приватизации государственного предприятия представители общественности предоставили пакет документов в госучреждения.

"Чиновники выдвинули требование о предоставлении неправомерной выгоды за решение данного вопроса. $1,3 млн взятки необходимо предоставить руководителю "Институт охраны почв Украины" и $200 тыс. - директору "Головинский карьер", - сказано в сообщении.

Руководитель ГП "Головинский карьер", который также является председателем ликвидационной комиссии, должен был посодействовать в ускорении процедуры ликвидации госпредприятия, а гендиректор ГУ "Институт охраны почв Украины" - в беспрепятственной его приватизации.

В настоящее время решается вопрос о вручении подозрений.

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В Житомире на взятке задержали заместителя начальника одной из прокуратур области. Он требовал от местного предпринимателя $2 тыс. За указанную сумму обещал не подавать иск в суд о признании недействительным договора аренды комплекса гидротехнических сооружений на территории одного из сельских советов.