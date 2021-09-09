 
Ексклюзивы
1/5
"Должен был сесть в тюрьму еще в 1990-х" - в Facebook гудят о Тищенко
"Должен был сесть в тюрьму еще в 1990-х" - в Facebook гудят о Тищенко
Просмотров: 1233
"Знаешь, сколько стоит час твоей жизни? Дели годовой доход на 8760". О чем говорят в очереди на вакцинацию
"Знаешь, сколько стоит час твоей жизни? Дели годовой доход на 8760". О чем говорят в очереди на вакцинацию
Просмотров: 261
Невакцинированным ограничат доступ к публичным местам
Невакцинированным ограничат доступ к публичным местам
Просмотров: 333
"Не надо сводить всю нашу культуру к селу и страданиям" - Гундорова
"Не надо сводить всю нашу культуру к селу и страданиям" - Гундорова
Просмотров: 261
Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
Просмотров: 1098
Деньги олигархов или Офис президента: какие группы влияния победят в Верховной Раде
Деньги олигархов или Офис президента: какие группы влияния победят в Верховной Раде
Просмотров: 243
"Разумкову надо беречься - политолог озвучил планы Зеленского на Раду
"Разумкову надо беречься - политолог озвучил планы Зеленского на Раду
Просмотров: 702
Что останавливает людей переходить на украинский. Как преодолеть препятствия
Что останавливает людей переходить на украинский. Как преодолеть препятствия
Просмотров: 369
На лошадях и в доспехах Киевом прошел Хотинский ход
На лошадях и в доспехах Киевом прошел Хотинский ход
Просмотров: 1395
Жадан, Забужко, Андрухович, Костенко: эксперт рассказала, кто есть кто в современной украинской литературе
Жадан, Забужко, Андрухович, Костенко: эксперт рассказала, кто есть кто в современной украинской литературе
Просмотров: 279
Фото
Все фото
4
3
3
6
4
Чиновники КГГА раздавали землю в центре столицы за бесценок
Чиновники КГГА раздавали землю в центре столицы за бесценок
Возле заправки взорвался автомобиль: фото
Возле заправки взорвался автомобиль: фото
120 человек освободили из рабства: фото и видео
120 человек освободили из рабства: фото и видео
Пьяный экс-прокурор убил мать троих детей и пытался скрыться
Пьяный экс-прокурор убил мать троих детей и пытался скрыться
Частная лаборатория подделывала Сovid-результаты в &quot;Дії&quot;
Частная лаборатория подделывала Сovid-результаты в "Дії"
Видео
Все видео
Иностранцы на тротуарах устроили автогонки - прохожие проучили их
Иностранцы на тротуарах устроили автогонки - прохожие проучили их
В Киеве остановились трамваи - пассажиры идут пешком
В Киеве остановились трамваи - пассажиры идут пешком
Парень прыгал по крышам автомобилей
Парень прыгал по крышам автомобилей
"Благодетельница" превратила квартиру в концлагерь для животных: видео шокирует
"Благодетельница" превратила квартиру в концлагерь для животных: видео шокирует
"С обеда в отключке": обнародовали звонок бабушки 7-летнего погибшего в "скорую"
"С обеда в отключке": обнародовали звонок бабушки 7-летнего погибшего в "скорую"
Интервью
1/5
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Просмотров: 2079
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1413
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1224
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 459
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1026
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
09 сентября 2021
Просмотров: 72
Другий тайм
Що Росія — ворог, я знав задовго до 2014 року. Ворог, злодій і брехло. Все почалося з радянського футболу, коли всесоюзне керівництво тягло ...
четверг, 09 сентября 2021 18:19

Чиновники КГГА раздавали землю в центре столицы за бесценок
4

  Комментировать

Столичная прокуратура проводит обыски в департаментах КГГА из-за незаконной передачи земельных участков в центре Киева рядом с Европейской пл.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Фото: Киевская городская прокуратура

Чиновники КГГА, нарушив ряд требований, передали в пользование субъекту хозяйствования земельные участки коммунальной собственности. Сделали это вне конкурентным способом и по заниженной стоимости. Это привело к тяжелым последствиям интересам государства.

"9 сентября для документирования противоправной деятельности, изъятия документов и других вещественных доказательств проходят санкционированные обыски в структурных подразделениях КГГА. В частности, в Департаменте экономики и инвестиций и Департаменте земельных ресурсов", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коммунальщики столицы "заработали" 5 млн грн на расчистке ручья

Земельный участок на Трухановом острове стоимостью 25 млн грн, захваченный охраной кума президента России Виктора Медведчука, вернули территориальной общине.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Чиновники КГГА раздавали землю в центре столицы за бесценок». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
сентября

Арестовали историка, которого обвинили в разглашении государственных тайн

Королева, которая правит дольше всех монархов в британской истории

Плавчихе впервые в мире удалось переплыть озеро Онтарио

Мао Цзэдун перед смертью перенес два инфаркта

Военные Великобритании и Франции вошли в Севастополь

В самом большом тюремном бунте в США погибли 43 человека

Самое читаемое
В МЧС РФ солгали об обстоятельствах смерти министра Зиничева
В МЧС РФ солгали об обстоятельствах смерти министра Зиничева Просмотров: 17146
&quot;Слуга народа&quot; пришла в Раду в брендах на полмиллиона гривен
"Слуга народа" пришла в Раду в брендах на полмиллиона гривен
7
 3 Просмотров: 7623
Гороскоп на 9 сентября: каким знакам не везет в любви
Гороскоп на 9 сентября: каким знакам не везет в любви
 Просмотров: 3996
Работали добровольно и насиловали животных: &quot;рабовладелеца&quot; рассказала свою версию
Работали добровольно и насиловали животных: "рабовладелеца" рассказала свою версию Просмотров: 2556
Гороскоп на 8 сентября: в какие знаки невозможно не влюбиться
Гороскоп на 8 сентября: в какие знаки невозможно не влюбиться
 Просмотров: 2547
Происшествия
Имитировала сцену из фильма: неожиданное заявление в загадочной смерти украинки в Турции
Имитировала сцену из фильма: неожиданное заявление в загадочной смерти украинки в Турции Просмотров: 90
Возле заправки взорвался автомобиль: фото
Возле заправки взорвался автомобиль: фото
3
 Просмотров: 90
Троллейбусные провода чуть не отбили голову прохожей
Троллейбусные провода чуть не отбили голову прохожей Просмотров: 180
120 человек освободили из рабства: фото и видео
120 человек освободили из рабства: фото и видео
3
 Просмотров: 549
Не мог сам идти: новые подробности аварии с участием пьяного экс-прокурора
Не мог сам идти: новые подробности аварии с участием пьяного экс-прокурора Просмотров: 342
Больше всего комментируют
3
"Слуга народа" пришла в Раду в брендах на полмиллиона гривен
2
Какие продукты в ближайшее время подорожают: прогноз экономиста
1
Назвали ситуации, в которых не обойтись без стакана воды
1
Андрей Дуйко: "Против энергетического вампира - только игнор"
1
Экс-нардепу Семенченко продлили арест
Голосов: 5
Голосование Группы "Океан Ельзи" и "Один в каное" презентовали клип на совместную песню "Місто весни". Какие интересные дуэты появились в последнее время на украинской музыкальной сцене?
  • "Океан Ельзи"и "Один в каное" - "Місто весни"
  • Тина Кароль и Kazka – "Зірочка"
  • Jamala и alyona alyona – "Жалі"
  • Бумбокс и Саша Чемеров – "Любила"
  • Тина Кароль и Latexfauna – Bounty
  • Jamala и TAYANNA – Моя земля
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть