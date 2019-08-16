Чиновники из Минобороны "нагрели" на некачественных котлах для ВСУ почти 1 млн гривен

ГБР расследуют присвоения средств предпринимателями и чиновниками из Минобороны. Фото: img.pravda.com

Государственное бюро расследований во Львове расследуют присвоение более 800 тыс. грн бюджетных средств должностными лицами.

В одну из воинских частей военного резерва Львова предприниматели доставили бракованное оборудование для питания, сообщила пресс-служба ГБР.

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Сговорившись предприниматели и чиновники из Минобороны безосновательно завысили стоимость оборудования вдвое. Цена предусмотрена в договоре - 30,4 млн грн.

Планировали поставлять в воинские части по всей территории Украины некачественные электрические варочные котлы.

Сейчас проводят обыски на документацию в Минобороны. Некачественное оборудование арестовали для дальнейших экспертиз.

Открыли уголовное дело по ч.3 ст.410 о присвоении военнослужащим военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и ч.2 ст.15 о законченное покушение на совершение преступления.

Винницкая полиция расследует производства о присвоении бюджетных средств работниками Департамента капитального строительства Винницкого городского совета. Речь идет о ремонте Киевского моста, на который уже потрачено десятки миллионов гривен. Следствие версию, что через фирму-прокладку, по сговору предпринимателей и чиновников, выводились бюджетные средства.