Чиновника, которого Зеленский выгнал с собрания, подозревают в хулиганстве

Годунок напал на человека. Фото: УНИАН

Секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка подозревают в хулиганстве.

"6 сентября прокурором Киевской области сообщено о подозрении секретарю Бориспольского городского совета в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью", - говорится в сообщении прокуратуры Киевской области.

29 августа чиновник в помещении Бориспольского городского совета подошел к потерпевшему и без какого-либо объяснения взял его за шею и начал бить. При этом нецензурно выражался в присутствии других лиц.

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"После нанесения очередных ударов потерпевший упал на пол, а подозреваемый депутат органа местного самоуправления сел на него сверху и продолжал бить. После достижения своей цели, нанеся пострадавшему мужчине видимые телесные повреждения, прекратил свои преступные действия и покинул место происшествия", - добавили в прокуратуре.

Президент Владимир Зеленский выгнал секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка со встречи за то, что тот ранее был осужден. Перепалка между главой государства и чиновником произошел в Борисполе, где Зеленский 10 июля находился с рабочим визитом.