Чиновник закупил для боевого БТР шины из прошлого столетия

Закупили старые шины под видом новых. Фото: ГБР

В Запорожской обл. чиновник под видом новых закупил для комплектации БТР-80 шины 1980 года.

Бронетранспортер передали батальону полиции особого назначения для использования во время проведения операции Объединенных сил, сообщает ГБР.

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и.о. начальника отделения обеспечения автотранспортом центра обслуживания подразделений Главного управления Национальной полиции в Запорожской обл.

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Открыто уголовное производство.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

В Одессе следователи Государственного бюро расследований задержало начальника и оперуполномоченного сектора криминальной полиции одного из отделений в городе. Полицейские требовали от гражданина $ 5 тыс. за то, что не будут привлекать его к уголовной ответственности за якобы угон транспортного средства.