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четверг, 25 марта 2021 18:10

Чиновник военной академии продавал топливо на подпольных АЗС
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На Львовщине чиновник военной академии продавал топливо на подпольных АЗС.

В месяц он зарабатывал до 200 тыс. грн, сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

"Чиновник наладил коррупционную схему реализации горюче-смазочных материалов по заниженной стоимости. Кроме того, установлены факты хищения военным топлива и его сбыт через созданные им подпольные АЗС в Яворовском районе. По предварительным данным, такой подпольный бизнес приносил военном до 200 тысяч гривен ежемесячно", - говорится в сообщении.

чиновник военной академии продавал топливо на подпольных АЗС
Фото: npu.gov.ua
чиновник военной академии продавал топливо на подпольных АЗС
чиновник военной академии продавал топливо на подпольных АЗС

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Утром 25 марта правоохранители задержали руководителя одного из структурных подразделений военной академии при получении 38 тыс. грн. взятки.

Проводятся обыски по местам работы, жительства злоумышленника, а также на подпольных АЗС. Решается вопрос об сообщении ему о подозрении.

Во Львовской области полицейские поймали на взятке главу райгосадминистрации. За решение земельного вопроса чиновник требовал взятку, но не деньгами. Он хотел талоны на бензин.

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Дата
25
марта

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