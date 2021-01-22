Чиновник требовал от больницы "откат" за деньги на кислород

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Начальника Департамента здравоохранения Житомирской облгосадминистрации поймали на взятке на рабочем месте.

Чиновник требовал "откат" от гендиректора одной из житомирских коммунальных больниц за выделение субвенции в более 1,2 млн грн. За них должны были приобрести кислородное оборудование. Хотя, согласно постановлению Кабмина, оно и так должно закупаться за бюджетные средства, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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21 декабря чиновник получил 1-ю часть взятки - 51 тыс. грн. А сегодня был задержан после получения 2-й части в 72 тыс. грн.

Мужчине сообщили о подозрении. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности до 3 лет и конфискацией имущества.

В Киеве поймали полицейского на взятке. Старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента уголовного розыска требовал $10 тыс.