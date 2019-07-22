Чиновница вымогала деньги у участников боевых действий

Женщину задержали на взятке. Фото: СБУ

Сотрудники СБУ разоблачили на взятке чиновника Департамента жилищно-коммунального хозяйства Луцкого городского совета.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновница наладила механизм вымогательства денег от граждан - участников боевых действий при постановке на квартирный учет и содействие в беспрепятственном выплате денежной компенсации за приобретение жилья", - сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители задокументировали факт вымогательства $ 2 тыс. Первую половину взятки чиновник должна была получить за назначение денежной компенсации, вторую - после получения гражданином установленной законом выплаты.

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Чиновницу задержали в областном центре при получении $ 1 тыс.

Решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В Борисполе Киевской области на взятке задержали чиновника. В ходе досудебного расследования установили, что один из заместителей городского головы Борисполя в сговоре с другими должностными лицами организовал преступную схему по вымогательству и получению взяток от предпринимателей, сообщает прокуратура Киевской области.