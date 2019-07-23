Чиновница требовала с военных $2 тыс.

Чиновницу задержали, когда принимала первую часть взятки. Фото: inbusiness.kz

Чиновница Департамента жилищно-коммунального хозяйства Луцкого городского совета требовала деньги с участников боевых действий. За это обещала поставить на квартирный учет и помочь с выплатой компенсайии за приобретение жилья.

За услуги просила $2 тыс. Половину суммы чиновник должна была получить за назначение денежной компенсации, остальные - после ее выплаты, сообщили в СБУ.

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Правоохранители задержали женщину, когда брала первую часть взятки. Сейчас готовят подозрение нарушителю и выбирают меру пресечения.

В Борисполе Киевской области на взятке задержали чиновника. В ходе досудебного расследования установили, что один из заместителей городского головы Борисполя в сговоре с другими должностными лицами организовал преступную схему по вымогательству и получению взяток от предпринимателей.