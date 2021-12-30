Чиновница обратилась к ОБСЕ по поводу пленного украинца, пытавшегося покончить с собой

Григорий Синченко первый раз попал в плен в 2016 году. Фото: Людмила Денисова

Григорий Синченко уже третий раз незаконно удерживают в подвале СИЗО во временно оккупированном Донецке. Мужчина пытался совершить самоубийство.

Об этом рассказала уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова.

Первый раз Григория пленили в 2016 году, когда он приехал, чтобы обвинить документы по инвалидности, поскольку с детства имеет заболевание позвоночника. 2 декабря его задержали неизвестные вооруженные люди и обвинили в работе в пользу Украины.

В СИЗО Донецка, куда его поместили, Григорий пережил жестокие пытки: его подвешивали за наручники, избивали до потери сознания и пропускали через тело многочисленные разряды тока. Во время одной из пыток получил разрыв легких, что в дальнейшем повлекло за собой туберкулез. Григория удалось уволить во время большого обмена в декабре 2017 года.

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В октябре 2019 года он вернулся в Донецк и устроил акцию против пыток – взорвал станцию ​​сотового оператора Феникс. Видео выложил в YouTube, подписав: "Это сделано с целью привлечь внимание к бесчеловечным пыткам в подвалах МГБ. Народ Донбасса должен выйти на акцию протеста против пыток, или фашистская республика останется без связи".

Тогда же его арестовали сотрудники так называемого "Министерства государственной безопасности в ОРДО".

Однако парню удалось скрыться в мае 2020 года, но через месяц его снова задержали.

Из-за постоянной пытки Григорий не выдержал и пытался совершить самоубийство. Кровью на стене он написал имя своего палача – Стаса Кошевого.

"Обращаюсь к координатору от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотты Реландер и руководству МККК в Украине способствовать оказанию медицинской помощи и увольнению Григория Синченко", - пишу Людмила Денисова.

В понедельник, 27 декабря, в Луганской области украинские военные задержали боевика ЛНР. Он находился в состоянии сильного наркотического опьянения.

40-летний задержанный боевик проходил службу по контракту в одном из подразделений незаконных вооруженных формирований РФ.