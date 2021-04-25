Четыре трупа в заброшенном колодце: показали фото с места происшествия

Тела трех мужчин и женщины обнаружили сегодня в заброшенном колодце возле одного из сел Плахтиевской ОТГ.

Их личности установили, все - местные жители в возрасте от 23 до 35 лет, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: od.npu.gov.ua Тела трех мужчин и женщины обнаружили в заброшенном колодце возле одного из сел Плахтиевской ОТГ в Одесской области

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На месте работают спасатели и следственно-оперативная группы, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

Автор: od.npu.gov.ua Погибшие - местные жители в возрасте от 23 до 35 лет

Решается вопрос о правовой квалификации дела.

Сегодня, 25 апреля, в заброшенной колодца в Одесской области нашли четыре трупа. Тела обнаружили около полудня в поле вблизи села Плахтиевка Белгород-Днестровского района. Двое из погибших - супруги Бондаренко 35 и 33 лет.