Четверо детей стали жертвами насильников за минувшие сутки

4 детей стали жертвами насильников во Львовской, Николаевской, Тернопольской и Винницкой областях. Фото - UMAN NEWS

За прошедшие сутки 4 детей стали жертвами насильников во Львовской, Николаевской, Тернопольской и Винницкой областях.

Это только те факты преступлений, где родители преодолели страх и обратились в полицию, говорит первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

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"На Львовщине 24-летний подонок зверски изнасиловал несовершеннолетнюю. Подозреваемый задержан. Николаевская область - 24-летний изнасиловал несовершеннолетнюю среди белого дня, затянув в кусты. Подонок установлен, но по месту жительства исчез, разыскивается. На Тернопольщине 55-летний мужчина развращал 9-летнего мальчика девочку, 7 лет. Подозреваемый при опросе подтвердил свои действия. В Винницкой области 65-летний психически больной мужчина напал на 7-летнюю девочку и изнасиловал рукой. Ребенок доставлен в Центр матери и ребенка. Предварительный диагноз: изнасилование и кровотечение. Подонок задержан", - написал в Facebook Вячеслав Аброськин.

В Запорожье задержали педофила, который изнасиловал 12-летнюю девочку. Насильником оказался 52-летний местный житель, который ранее уже был судим за аналогичное преступление.