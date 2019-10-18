Через год будет на свободе: вынесли приговор капитану утонувшей "Иволги"

18 октября в Суворовском райсуде Одессы зачитали приговор Александру Кнышову. Он был капитаном катера "Иволга", который затонул вблизи Затоки.
Кнышова приговорили к 9 годам тюрьмы. Прокуратура настаивала на высшей мере - 10 годах за решеткой. Однако уже через год он выйдет на свободу. Поскольку по так называемому "закону Савченко" 4 года в СИЗО ему зачли как 8. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказала сотрудник пресс-службы областной прокуратуры Екатерина Новачлы.
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"Вопрос о том, целесообразно и возможно ли обжаловать приговор, в прокуратуре будут решать после изучения полного текста приговора", - рассказали в прокуратуре.
Будет ли подавать апелляцию на приговор осужденный - пока неизвестно.
17 октября 2015-го Александр Кнышов вышел в море с группой рыболовов. На борту было 33 пассажиров и 3 члена экипажа. Это почти втрое больше, чем разрешено нормативными документами. На море поднялись сильные волны. У поселка Затока Белгород-Днестровского района Одесской области в километре от берега катер затонул. 14 человек погибли, 22 - спасли.
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