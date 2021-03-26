Центр Киева заливает кипятком

Бульвар Дружбы народов заливает горячей водой. Фото: tsn.ua

В Киеве бульв. Дружбы народов заливает кипятком и охватывает паром.

Вода вытекает из большой трубы теплотрассы, идущей территорией Научно-практического центра профилактической и клинической медицины, сообщает ТСН.

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Из-за прорыва учреждение, вероятно, останется без тепла. Пока движение на дорогах не затруднено. На место прорыва уже прибыли коммунальщики. Они пытались остановить утечку воды.

В Кропивницкому в пер. Аджамского загорелся дом, где жила семья с 4 детьми. Во время тушения пожара спасатели нашли тело 4-летней девочки. Ее мать с тремя детьми успели выскочить на улицу.