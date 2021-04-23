Бывший зэк изнасиловал несовершеннолетнюю на территории завода

Инцидент произошел 19 апреля на территории бывшего совхоза-завода Фото: pixabay.com

В Виноградове Закарпатской области 20-летний ранее судимый мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю.

Инцидент произошел 19 апреля на территории бывшего совхоза-завода. Его взяли под стражу без возможности внесения залога", - сообщила пресс-секретарь Закарпатской областной прокуратуры Екатерина Хижняк, передает Суспільне.

"Подозреваемый заставлял потерпевшую вступить с ним в половой контакт и не давал возможности покинуть место инцидента. Подозреваемого взяли под стражу без возможности внесения залога", - сообщила Хижняк.

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Следственные действия продолжаются. Подозреваемому грозит от семи до 12 лет лишение свободы.

В Николаевской области в полицию обратилась 36-летняя женщина с заявлением о том, что ее изнасиловали. Потерпевшая пришла в гости к соседке, к которой приехал сын. Накануне он поссорился с женой. Мужчина был пьян.