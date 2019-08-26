Бывший президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета

 
Ексклюзивы
1/5
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
2 Просмотров: 9847
Проведет ли новая власть качественные изменения
Проведет ли новая власть качественные изменения
Просмотров: 783
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Просмотров: 1674
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 2070
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
5 Просмотров: 8307
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1638
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 2295
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1917
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2196
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 495
Фото
Все фото
6
3
4
10
26
Пылает детский развлекательный центр: первые фото и видео с места происшествия
Пылает детский развлекательный центр: первые фото и видео с места происшествия
Грузовики сошлись в смертельном столкновении: фото страшной автокатастрофы
Грузовики сошлись в смертельном столкновении: фото страшной автокатастрофы
Китайские студенты хотели вывезти янтарь в подушках
Китайские студенты хотели вывезти янтарь в подушках
Убийство адвоката в Кропивницком: все, что известно, и первые кадры с места происшествия
Убийство адвоката в Кропивницком: все, что известно, и первые кадры с места происшествия
81 пожарник и 1,5 тыс. &quot;квадратов&quot; пепелища: в Полтаве сгорел склад &quot;Новой почты&quot;
81 пожарник и 1,5 тыс. "квадратов" пепелища: в Полтаве сгорел склад "Новой почты"
Видео
Все видео
Полностью сгорела российская церковь
Полностью сгорела российская церковь
Рухнул автомобильный мост над железной дорогой
Рухнул автомобильный мост над железной дорогой
Мужчина устроил стрельбу на почте
Мужчина устроил стрельбу на почте
Банда подростков напала на 13-летнюю девушку фото и видео
Банда подростков напала на 13-летнюю девушку фото и видео
Полицейские сбили на переходе двух женщин
Полицейские сбили на переходе двух женщин
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5967
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2349
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2520
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6939
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4835
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
25 августа 2019
Просмотров: 585
Квартира для трьох котів
– Це майже нереально, – каже ріелторка, коли я прошу допомогти знайти квартиру для себе і трьох моїх котів. Із попередньої, де ...
понедельник, 26 августа 2019 15:26

Бывший президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета

2 Комментировать
Бывший президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что спит с пистолетом возле кровати. Фото: lenta.ua

Первый президент Украины Леонид Кравчук признался, что перед сном всегда кладет возле себя пистолет.

Об этом Кравчук заявил в эфире телеканала NewsOne, отвечая на вопрос, чувствовал ли он опасность в 1991 году во время обретения Украиной независимости.

"Реальной опасности, что нависает над тобой, я не испытывал. А вот сейчас я чувствую не то чтобы опасность, а какую-то угрозу. Я даже не могу ее объяснить. Вот я ложусь спать, и у меня на тумбочке всегда со мной мой пистолет. Всегда. Я уже привык к этому. Если я его не достал из тумбочки и не положил возле себя - я не могу заснуть. Знаю, если кто-то что-нибудь захочет сделать, то что этот пистолет в моих руках может дать? Но он меня успокаивает", - сказал президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кравчук рассказал, каким видит будущее Украины при Зеленском

Также Кравчук рассказал о том, как в 1991 году на него пытались совершить покушение.

"Один был реальный в Харькове, когда с ножом на меня бросился человек, но защитник мой, его фамилия Паливода, подставил себя. Он его ударил в грудь ножом, но (во внутреннем кармане у охранника) был пистолет, и он остался жив", - отметил президент.

Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал два недостатка пятого главы государства Петра Порошенко - желание стать богатым человеком и карьеризм.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
2 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бывший президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

2

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
августа

Президент поддержал право голоса для женщин

Самое читаемое
Привлекают и эпатируют: показали модные фото 1970-х
Привлекают и эпатируют: показали модные фото 1970-х
20
 Просмотров: 107062
Сексуальная и нежная: спортивная телеведущая, которая стала мечтой зрителей
Сексуальная и нежная: спортивная телеведущая, которая стала мечтой зрителей
10
 1 Просмотров: 28586
&quot;Ты украла мое детство&quot;: девочка, которая в 5 лет стала секс-игрушкой своей матери
"Ты украла мое детство": девочка, которая в 5 лет стала секс-игрушкой своей матери
17
 Просмотров: 22365
Торгуют до ночи, гуляют до утра - репортаж с Сорочинской ярмарки, фото
Торгуют до ночи, гуляют до утра - репортаж с Сорочинской ярмарки, фото
41
 Просмотров: 13680
Кравчук о пятом президенте: Он хотел быть очень богатым
Кравчук о пятом президенте: Он хотел быть очень богатым 15 Просмотров: 10881
Происшествия
В Средиземном море разбился военный самолет
В Средиземном море разбился военный самолет Просмотров: 423
БМВ слетел с дороги и перевернулся: два человека погибли
БМВ слетел с дороги и перевернулся: два человека погибли Просмотров: 1989
Ветерана АТО нашли с отрезанной головой: фото 18+
Ветерана АТО нашли с отрезанной головой: фото 18+ Просмотров: 1224
Правоохранители разыскивают опасного преступника: фото
Правоохранители разыскивают опасного преступника: фото Просмотров: 1476
Двое на мопеде расстреляли дом из гранатомета
Двое на мопеде расстреляли дом из гранатомета Просмотров: 1053
Больше всего комментируют
26
"Где план победы?" - речь Зеленского критически оценили
15
Кравчук о пятом президенте: Он хотел быть очень богатым
5
Появились подробности гулянки Богдана в Сен-Тропе
3
Собирают информацию и призывают расправиться - в Севастополе охотятся на украинцев
2
Когда украинские заробитчане вернутся домой: мнение эксперта
Голосов: 1912
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua