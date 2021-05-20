Бывший боевик застрелил 53-летнего мужчину, а тело оставил в гараже

Тело нашли в гараже с двумя огнестрельными ранениями головы. Фото: dkr_npu

В Славянске Донецкой области бывший боевик ДНР застрелил 53-летнего мужчину.

Его тело нашли в гараже с двумя огнестрельными ранениями головы. Конфликт между ними произошел из-за денег, которые боевик не хотел возвращать. сообщили в Департаменте уголовного розыска Национальной полиции Украины.

Уже во время обысков в доме подозреваемого правоохранители изъяли пистолет, от которого погиб мужчина, а также автомат Калашникова с патронами.

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"Установлено, что оружие ранее судимый мужчина прятал со времен его пребывания в рядах незаконных вооруженных формированиях" ДНР ", - говорят в пресс служба уголовного розыска.

Теперь мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Следствие продолжается.

В Запорожье 18-летний вор убил 90-летнего мужчину в его доме. Тело потерпевшего нашли вечером 18 мая. Подозреваемого и 22-летнего сообщника, с которым пришел грабить, задержали, сообщили сегодня, 20 мая.