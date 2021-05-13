Бывшие должностные лица банка присвоили 86 млн грн: что придумали

На Днепропетровщине полицейские объявили о подозрении четырем бывшим должностным лицам банка за присвоение 86 млн грн.

Злоумышленники внесли в официальные документы ложные сведения и вывели из банковской системы средства вкладчиков, которые в дальнейшем присвоили, сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

"Полицейские разоблачили четырех бывших руководителей банка. Они провели ряд санкционированных обысков по месту жительства фигурантов и в офисных помещениях. В результате было изъято документацию и компьютерную технику, в которой содержится информация, подтверждающая причастность подозреваемых к преступлению", - говорится в сообщении.

Фото: dp.npu.gov.ua

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Сейчас всем преступникам сообщили о подозрении. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Следствие продолжается.

Полицейские Тернопольской, Черновицкой и Киевской областей ликвидировали банду, которая на протяжении 2020-2021 годов терроризировала жителей западной Украины. Все подозреваемые - профессиональные спортсмены по боксу и борьбе, жители Львовщины. Они нападали и грабили людей, которые занимались валютными операциями.