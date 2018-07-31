Бывшего АТОвца расстреляли дома среди дня

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Сегодня, 31 июля, в Бердянське на Запорожье был застрелен активист, участник АТО Виталий Олешко с позывным "Сармат".

По словам очевидцев, нападение на него произошло во дворе отеля, принадлежащего семье Олешко по Восточному проспекту, 157. 2 человека приехали на красном автомобиле, вероятно, марки "Таврия", вошли во двор и выстрелили в спину Олешко, пишет "ПроБердянськ".

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По предварительной информации, номер автомобиля, на котором приехали нападавшие, - АР8673. Полицией введен план "Перехват".

30 июля на территории военной части в Лозовой на Харьковщине нашли тело контрактника, который проходил службу в батальоне "Донбасс Украина". Мужчина исчез еще в четверг. За несколько дней тело нашли в колодце.