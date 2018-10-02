Была, резала и задушила: дочь жестоко расправилась с матерью

На Киевщине 45-летняя женщина жестоко убила свою 74-летнюю мать. Она ее била, резала канцелярским ножом и ножницами, а затем задушила. Фото - Файне місто

В городе Вишневое Киевской области 45-летняя женщина жестоко убила свою 74-летнюю мать. Она ее била, резала канцелярским ножом и ножницами, а затем задушила.

Мотивом стали длительные неприязненные отношения на бытовой почве, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"Окровавленное тело 74-летней пенсионерки нашла соседка. На теле погибшей обнаружены многочисленные телесные повреждения - странгуляционная борозда на шее, ушибленная рана головы и ножевые ранения на спине. Как выяснилось, смертельные травмы нанесла пенсионерке ее дочь во время драки. Женщина канцелярским ножом и ножницами нанесла своей матери 5 колото-резаных ран в различные части тела, 2 из которых - проникающие. После чего задушила ее электрическим кабелем", - рассказали правоохранители.

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Сбежать злоумышленнице не удалось. Работники полиции задержали ее при попытке покинуть помещение.

Против женщины открыли уголовное производство за умышленное убийство. На время следствия она будет находиться под стражей.

В поселке Боровая Харьковской области в одном из частных домов правоохранители нашли обезглавленное тело 88-летней женщины. Полицейские считают, что преступление могла совершить 49-летняя дочь жертвы, страдающая психическими расстройствами. Женщину задержали.