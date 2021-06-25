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пятница, 25 июня 2021 18:10

Была окна и лезла в драку: пьяная мать устроила в саду дебош

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Была окна и лезла в драку: пьяная мать устроила в саду дебош
В Харьковской области 29-летняя женщина устроила скандал в детском саду. Она бросалась в драку, била окна и угрожала убить ребенка. Фото: facebook.com/patrolpolice

В Харьковской области 29-летняя женщина устроила скандал в детском саду.

Сначала она забыла вовремя забрать ребенка, а потом бросалась в драку с воспитателями, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Воспитатели обратились в полицию и соцслужбу из-за того, что из детсада не забрали ребенка в возрасте 1,9 месяцев. По словам работников дошкольного учреждения, они несколько раз звонили матер мальчика, но та не отвечала. Поэтому полицейские и специалисты службы по делам детей приняли решение отвезти ребенка в больницу", - говорится в сообщении.

Через некоторое время в детсад пришла мать ребенка. Она была нетрезвой. После того, как женщине сообщили, что ребенка ей не отдадут, она вела себя агрессивно, бросалась в драку, повредила окна в детском саду, а также угрожала убить ребенка.

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"Женщину доставили в городскую больницу, где ее осмотрел врач и подтвердил, что она пьяна. Полицейские выяснили, что мать уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за невыполнение своих родительских обязанностей. В отношении женщины правоохранители составили протоколы о невыполнении обязанностей по воспитанию детей и мелкое хулиганство", - добавили в полиции

Служба по делам детей Первомайского городского совета отобрала ребенка в связи с непосредственной угрозой его жизни и здоровью. Мать-дебоширку могут лишить родительских прав.

32-летняя львовянка, с явными признаками алкогольного опьянения, поставила на "ноги" весь Львов. Женщина сообщила, что забыла в трамвае 6-летнего ребенка. В полицию обратилась, по ее словам, почти через час после исчезновения дочери. Все экипажи начали обследовать возможные маршруты движения ребенка. Через камеры безопасности города проверяли всех пассажиров, которые выходили на остановках. Однако, девочки среди них не было. Параллельно поиски продолжались через соцсети. В одной из популярных групп воспитатели сада, в который ходит ребенок, увидели, что ее ищут. Педагоги сразу сообщили, что ребенок у них.

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25
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