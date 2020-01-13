Был в небе 7 мин: воспроизвели смертельный рейс украинского самолета

Обломки самолета разбросало на расстоянии около 457 м. Фото: prm.ua

Рейс PS752 украинского самолета МАУ, разбившегося под Тегераном и в результате чего погибли 176 человек подробно воссоздали журналисты.

Соответствующее видео создал отдел The New York Times, который занимается расследованиями событий того дня по открытым данным.

В первые часы 8 января Иран запустил несколько баллистических ракет по американским военным объектам в Ираке. Таким образом иранцы хотели отомстить за убийство генерала Касема Сулеймани. После этой атаки силы противовоздушной обороны Ирана были в полной боевой готовности, так как ожидали возможный ответ со стороны США.

4:00 спустя с международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране готовится к вылету рейс PS752 авиакомпании МАУ. В 6:12 по местному времени (4:42 по Киеву) самолет взлетает. Он летит так, как обычно, следует за северо-западным направлением и за 3 мин. набирает высоту около 2,4 км. К этому времени самолет отражается на радарах, а все транспондеры передают сигнал.

Около 6:14 по местному времени (4:44 по Киеву) электронные системы перестают работать и самолет передает последний сигнал. До сих пор неизвестно, почему это произошло. Однако самолет продолжает лететь и через несколько секунд у него попадает ракета, он загорается. Этот момент зафиксирован на одном из видео.

Всего в нескольких километрах от места попадания ракеты расположены секретные военные базы Ирана, на которых расположены противовоздушные системы. Одна из камер видеонаблюдения зафиксировала запуск ракеты около 6:15 по местному времени (4:45 по Киеву).

Командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции заявил, что оператор системы ПВО воспринял пассажирский самолет с крылатую ракету.

"К сожалению, из-за поспешного решения одного человека произошло это большая трагедия", - подчеркнул он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Командующий "Корпусом стражей исламской революции" извинился за сбитый украинский самолет

Несмотря на попадание, самолет продолжал лететь. Точно неизвестно, каким был его дальнейшее движение, однако упал он в 16 км от места последнего сигнала. Есть информация, что самолет развернулся в сторону аэропорта. Около 6:19 по местному времени (4:49 по Киеву) очевидцы сняли самолет, который постепенно уменьшался. Вероятно, на борту произошел второй взрыв буквально перед ударом о землю. Рейс самолета длился всего 7 мин.

Обломки самолета разбросало на расстоянии около 457 м. Дальше от места падения нашли обломки хвоста и шасси. Также было много личных вещей пассажиров: детские игрушки, одежда, фотоальбомы. За несколько дней Иран признал свою вину, заявив о "человеческой ошибки" в период высокой напряженности.

Украина и Иран будут договариваться о выплате компенсаций семьям жертв авиакатастрофы самолета МАУ возле Тегерана. Как отмечается, самолет был застрахован украинской страховой компанией, однако размер компенсаций будет определяться договоренностями между Тегераном и Киевом.