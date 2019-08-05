Был резкий хлопок: в Киеве мужчина выпал с балкона на 12 этаже

Фото: kiev.informator.ua

В Киеве мужчина выпал с балкона дома на 12 этаже.

Событие произошло на ул. Жилянской, 30а 5 августа, примерно в 11:00. Свидетель трагедии рассказал, что был дома, когда внезапно услышал резкий хлопок. Он вышел из подъезда и увидел тело мужчины на асфальте, сообщает Информатор.

Очевидец вызвал на место полицейских, которые установили, что умершему около 25 лет.

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Также известно, что мужчина не проживал в этом доме, а выпал из общего балкона.

Точные причины происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

В Киеве на просп. Павла Тычины, 16 из окна многоэтажки выбросилась женщина. На вид погибшей было не более 30 лет. На видео зафиксировано, что женщина длительное время пыталась попасть в подъезд жилого дома. Через некоторое время дверь ей открыли, а позже она выпала из окна.