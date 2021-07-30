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пятница, 30 июля 2021 08:27

Был из многодетной семьи: 9-летнего ребенка нашли в петле

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Был из многодетной семьи: 9-летнего ребенка нашли в петле
Спасать жизнь ребенка было уже поздно. Фото: pixabay.com

На Ровенщине мальчика из многодетной семьи нашли повешенным на качелях.

Тело 9-летнего Артема обнаружили братья, информирует Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи в Facebook. Родителей рядом не было.

"Трагедия произошла 29 июля в селе Кошмаки Вараского района. Мальчика нашли повешенным на веревке, из которой сделаны качели. Медиков вызвали около 19:00", - говорится в сообщении.

Спасать жизнь ребенка было уже поздно, бригада "скорой" констатировала смерть.

О происшествии сообщили правоохранителям.

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На Ровенщине нашли мертвым пропавшего 20-летнего Виктора Билана. Он ушел из дома утром 26 мая. Куда - не сказал. Мобильный телефон оставил дома. Он повесился в лесопосадке в селе Колоденка. Веревку сделал из куска синтетической ткани.

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