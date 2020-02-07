"Был добросовестный, активист, волонтер", - рассказали о львовском поджигателя

 
Ексклюзивы
1/5
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Просмотров: 1152
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Просмотров: 1593
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Просмотров: 972
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Просмотров: 2016
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Просмотров: 4051
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Просмотров: 495
Кто дает партиям деньги
Кто дает партиям деньги
Просмотров: 999
Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов
Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов
Просмотров: 7506
Брендовую обувь подделывают двумя способами - эксперт
Брендовую обувь подделывают двумя способами - эксперт
Просмотров: 747
Вакарчук ушел в тень Порошенко
Вакарчук ушел в тень Порошенко
1 Просмотров: 5553
Фото
Все фото
3
3
11
6
3
В Киеве пьяный на Skoda устроил масштабную аварию
В Киеве пьяный на Skoda устроил масштабную аварию
Возвращалась с похорон: пассажира авто прошил металлический отбойник
Возвращалась с похорон: пассажира авто прошил металлический отбойник
В Киеве в масштабную аварию попал бус с беременной
В Киеве в масштабную аварию попал бус с беременной
Женщину, ее сына и собаку нашли мертвыми в квартире
Женщину, ее сына и собаку нашли мертвыми в квартире
На трассе Одесса-Киев перевернулся автобус с пассажирами: что известно
На трассе Одесса-Киев перевернулся автобус с пассажирами: что известно
Видео
Все видео
Дело Шеремета: следствие опровергло важные заявления защиты Кузьменко
Дело Шеремета: следствие опровергло важные заявления защиты Кузьменко
Показали видео поджога автомобиля журналистки во Львове
Показали видео поджога автомобиля журналистки во Львове
На канал "1+1" пришли с обыском
На канал "1+1" пришли с обыском
Cемиклассница забеременела от отчима
Cемиклассница забеременела от отчима
Били и унижали: столичные школьницы снимали на видео издевательства над 9-классницей
Били и унижали: столичные школьницы снимали на видео издевательства над 9-классницей
Интервью
1/5
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1134
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 882
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 486
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3348
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
1 Просмотров: 801
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 февраля 2020
1 Просмотров: 459
Що ж ви, хлопці
Ось минуло дев'ять днів, як поховали брата. Він, було, казав: — Я, на зло копачам, умру зимою. — А чого ж так? — Бо ...
пятница, 07 февраля 2020 11:17

"Был добросовестный, активист, волонтер", - рассказали о львовском поджигателя

  Комментировать
&quot;Был добросовестный, активист, волонтер&quot;, - рассказали о львовском поджигателя
Поджог авто. Фото:rbc.ua

Журналисты-расследователи программы "Схемы" рассказали подробности о задержанном в поджоге авто журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук.

Задержанный - 19-летний студент "Львовской политехники", который учится на бюджете на первом курсе по специальности "строительство и гражданская инженерия", сообщили в Схемы.

"Еще полгода назад лицо с таким именем искало работу по специальности - инженер-проектировщик администратор и переводчик в брачное агентство с запрашиваемой зарплатой в 10-15 тысяч гривен", - сообщают журналисты.

Журналисты пообщались с бывшими преподавателями подозреваемого с предыдущего места обучения,те не смогли сказать о парне ничего плохого. Он был "добросовестным студентом, активистом, который участвовал во всех мероприятиях" и "волонтером, помогал в детских домах".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали видео поджога автомобиля журналистки во Львове

Авто подожгли 30 января.

Мужчина, которого подозревают в поджоге автомобиля журналистки "Радио Свобода", после бегства с места преступления несколько раз менял внешность.

Правоохранители нашли его в Одессе, сообщает пресс-центр СБУ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Был добросовестный, активист, волонтер", - рассказали о львовском поджигателя». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
февраля

Митрополита нашли убитым на территории лавры

Льюис освободил титул для Кличко

Договорились о новом сигнале бедствия

Самое читаемое
&quot;У себя дома будете проситт&quot; - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском
"У себя дома будете проситт" - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском 12 Просмотров: 45882
Фетиш-модель шокировала сеть увеличенными бедрами и грудью
Фетиш-модель шокировала сеть увеличенными бедрами и грудью
15
 1 Просмотров: 42769
К убийству пластического хирурга в Киеве причастны два человека: новые подробности
К убийству пластического хирурга в Киеве причастны два человека: новые подробности Просмотров: 19566
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
6
 Просмотров: 17623
Драку нардепов показали в слайдшоу
Драку нардепов показали в слайдшоу
10
 1 Просмотров: 10341
Происшествия
Грабители за час искалечили и убили 4-х человек
Грабители за час искалечили и убили 4-х человек Просмотров: 72
В Киеве пьяный на Skoda устроил масштабную аварию
В Киеве пьяный на Skoda устроил масштабную аварию
3
 Просмотров: 261
Водитель легковушки переехал 2 женщин
Водитель легковушки переехал 2 женщин Просмотров: 207
Дело Шеремета: следствие опровергло важные заявления защиты Кузьменко
Дело Шеремета: следствие опровергло важные заявления защиты Кузьменко
 1 Просмотров: 423
Возвращалась с похорон: пассажира авто прошил металлический отбойник
Возвращалась с похорон: пассажира авто прошил металлический отбойник
3
 Просмотров: 1260
Больше всего комментируют
12
"У себя дома будете проситт" - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском
4
Аваков пытается дискредитировать Вооруженные силы через "дело Шеремета"
4
Четыре фракции объединились вокруг запрета сериалов и шансона в маршрутках
3
Придумали механизм, как выплачивать пенсии жителям оккупированного Донбасса
3
Заработало мобильное приложение "Дія". Зеленский обещает еще один прорыв
Голосов: 410
Голосование Что делать с рынком земли?
  • Рынок надо открыть. Земля - это собственность людей и именно люди должны решать продавать ее, или нет
  • У меня нет земли. Сапку никогда в руках не держал. Не мне решать
  • Продавать землю рано. Все скупят олигархи
  • Рынок надо открыть и для украинцев, и для иностранцев. Это поднимет экономику
  • Вопрос с землей должны решать только те, кто ею владеет. На референдуме
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua