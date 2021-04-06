Бутусов и Мураев чуть не подрались в прямом эфире: за дело взялась полиция

Журналист Юрий Бутусов и экс-депутат Евгений Мураев чуть не подрались в прямом эфире. Полиция начала расследование. Фото: скриншот с видео Украины 24

Полицейские открыли уголовное производство после перепалки между журналистом Юрием Бутусовым и экс-депутатом Евгением Мураевым в эфире одного из телеканалов.

Пострадавшего допросили, проводятся необходимые следственные действия для установления и проверки всех обстоятельств, сообщили в МВД.

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"Информацию о конфликте обнародовал на своей странице в социальной сети журналист, главный редактор одного из информационных интернет-порталов Юрий Бутусов. Он заявил, что после завершения программы на одном из телеканалов в его гримерку зашли граждане, один из которых начал угрожать физической расправой. Обнародованное сообщение в тот же день обнаружили работники полиции во время мониторинга сети интернет", - сказано в сообщении.

Дело расследуют как угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества в отношении журналиста. За содеянное грозит от исправительных работ и до 3-х лет лишения свободы.

Журналист Юрий Бутусов назвал владельца прокремлевского телеканала "Наш", бывшего "регионала" Евгения Мураева российским агентом. Также призвал президента Владимира Зеленского, СНБО ввести санкции против экс-нардепа. Мураев возразил его слова и ответил, что въезд в Россию ему запрещен. В то же время Бутусова он назвал "агентом Израиля". После перепалки они вместе ушли из студии.