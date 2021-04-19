Бус влетел в жилой дом и застрял в нем

В селе Лесной Хлебичин Коломыйского района Ивано-Франковской области 19 апреля бус влетел в частный жилой дом и застрял.
Об аварии сообщили очевидцы на канале Frankivsk 112 в Telegram.
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Судя по обнародованным фото, на место происшествия прибыли полицейские и скорая медицинская помощь.
На данный момент информации о пострадавших в ДТП нет.
19 апреля около 04:20 на трассе возле села Красное Поле Бердянского района Запорожской области столкнулись грузовой и пассажирский Mercedes-Benz Sprinter. В результате ДТП травмы получили четыре человека: два водителя и два пассажира. Их госпитализировали в городскую больницу.
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