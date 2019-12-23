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понедельник, 23 декабря 2019 15:59

Бунт в Кропивницкому: связывали скотчем заключенных и били несовершеннолетних
7

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В Кропивницкому в СИЗО пострадали 25 заключенных
Фото: facebook
В Кропивницкому в СИЗО пострадали 25 заключенных
В Кропивницкому в СИЗО пострадали 25 заключенных
В Кропивницкому в СИЗО пострадали 25 заключенных
В Кропивницкому в СИЗО пострадали 25 заключенных

Во время подавления бунта заключенных в Кропивницкому СИЗО №14 правоохранители применяли силу, связывали заключенных скотчем и применяли травматическое оружие.

Об этом на своей странице в Facebook написала омбудсмен Людмила Денисова.

По меньшей мере 25 заключенных получили телесные повреждения различной степени тяжести. Все факты применения спецсредств против заключенных задокументировано, а прокуратура области начала проверку законности их применения.

Утром 20 декабря в Кропивницкому СИЗО обнаружили тело умершего заключенного. Как оказалось, смерть наступила из-за отравления неизвестным веществом. Телесных повреждений на теле не обнаружили.

"Сейчас уволен заместитель по оперативной работе Радиона Друмова и заведующего медчасти Александра Степанова. Поднят вопрос об увольнении заместителя начальника учреждения по коммунально-бытового обеспечения - начальника отдела интендантского и хозяйственного обеспечения Валерия Артеменко ", - написала Денисова.

Ексголова службы исполнения наказаний Сергей Старенький накануне рассказал, что из СИЗО пытались вывезти "смотрящих" из одного изолятора в изолятор полиции, пишет thebabel

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"Когда пытались вывезти главного смотрящего, Арсена, работники не очень этому способствовали, позволили ему свободно перемещаться. Это позволило ему по-звать других заключенных к неповиновению ", - рассказал Старенький.

Этот "смотрящий" смог убежать в кабинет психолога, где избил женщину за осо-быстый конфликт.

Старенький добавил, что не было подано сигнала тревоги, а работников изолятора отпустили домой.

В Кропивницкому в СИЗО пострадали 25 заключенных. Такие последствия спецоперации по усмирения бунта.

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23
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