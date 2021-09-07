Будут проверять документы и ограничат движение: в двух областях проведут военные учения

7-9 сентября пройдут обучение для СБУ и полиции. Фото: Минобороны

7-9 сентября пройдут военные учения в двух областях - Львовской и Черновицкой.

7 сентября координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины проведет тренировку во Львовском городском совете, сообщает СБУ во Львовской области.

Спецобучения будут проходить в условиях, максимально приближенных к реальным. Их цель - проверить взаимодействия силовых ведомств, ДСНС и других специальных служб в условиях потенциальной террористической угрозы.

С 7 по 9 сентября учения пройдут на территории Черновицкой области. Правоохранители отработают специальные полицейские операции, сообщает Национальная полиция.

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Учебные спецоперации будут проводиться в условиях, максимально приближенных к реальным, с отработкой алгоритма действий всех подразделений полиции и привлечением спецназа.

В связи с этим на территории двух областей возможно временное перекрытие или ограничения движения, проверка документов граждан.

Полиция и СБУ призывает жителей этих областей сохранять спокойствие, с пониманием относиться к возможным ограничений и неудобств и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.

Все действия будут происходить в соответствии с действующим законодательством.

В Черкасской области Служба безопасности Украины провела тренировку в рамках подготовки к ежегодному празднованию иудеями Рош-Хашана. Этот праздник Нового года для верующих, исповедующих иудаизм. Тренировку провели максимально приближено к реальным событиям.