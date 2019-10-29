Братья-полицейские на угнанном авто: коллеги проверяют их причастность к преступлению

У предпринимателя из Киева Максима Шкварка под домом похитили авто Mazda 6. Мужчина самостоятельно разыскал машину в Харькове. Ею пользуются братья-полицейские. Фото - facebook.com/shkvarko.maksim

В Харькове оперуполномоченного Фрунзовского района Виталия Герасимова и его брата, следователя Орджоникидзевского РОВД Артем Герасимова отстранили от службы. Они вроде пользовались похищенным в Киеве автомобилем Mazda 6.

По данному факту назначена служебная проверка. А также начато уголовное производство по статье "сокрытие преступления", сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Братья-полицейские на угнанном авто: дело получило новый поворот

"С соответствующим заявлением о преступлении обратился житель Киева, у которого похитили авто. На время осуществления служебной проверки двух полицейских подразделений отстранили от исполнения служебных обязанностей", - рассказали в полиции.

Выяснение всех обстоятельств данного происшествия находится на личном контроле руководителя областной полиции.

У предпринимателя из Киева 32-летнего Максима Шкварка еще 30 июня под домом похитили авто Mazda 6. Мужчина через полгода самостоятельно разыскал машину в Харькове. Ею пользуются братья-полицейские.