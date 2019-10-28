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Братья-полицейские катаются на угнанном авто

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Братья-полицейские катаются на угнанном авто
У предпринимателя из Киева в Максима Шкварка еще 30 июня похитили авто Mazda 6. Мужчина самостоятельно разыскал машину. Ею пользуются братья-полицейские в Харькове. Фото - ТСН

У предпринимателя из Киева 32-летнего Максима Шкварка еще 30 июня под домом угнали авто Mazda 6. Мужчина самостоятельно разыскал машину в Харькове. Ею пользуются братья-полицейские.

Однако, имея неопровержимые доказательства, что полицейский пользовался украденным у него авто, не может вернуть себе машину, говорится в сюжете ТСН.

"Где-то через месяц мне написал неизвестный мужчина в фейсбуке, что якобы видел мою машину в закрытой группе, которая продает перебитые машины, ворованные и так далее. Связался с продавцом. Представился покупателем, чтобы выяснить, мое ли это авто. Попросил больше фото. Был готов поехать и выкупить свою машину у угонщиков за 6500 долларов. Но продавцы исчезли", - рассказал мужчина.

Он пошел с этой информацией к своему следователю в Киеве, но это не помогло. Через некоторое время Максиму сообщил знакомый харьковчанин, что видел почти такое же авто с небольшими изменениями и теми же номерные знаками, что предприниматель увидел на фото.

Но друг сделал ошибку - подошел с разговором к водителю, и машина исчезла. Ее тихонько отогнал куда-то еще один участник дела. Максим таки выпросил видео, как машину забрали и выяснилось: на его авто катаются братья-полицейские.

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"Последний раз где мою машину видели - из нее вышел оперуполномоченный Фрунзовского района Герасимов Виталий Сергеевич. Он передал ключи своему брату - следователю Орджоникидзевского РОВД Герасимову Артему Сергеевичу. Тот сел в машину и уехал", - рассказывает Максим.

Оказалось, полицейские уже около месяца ездят на угнанном авто на работу. Шкварко просил тихо вернуть машину и он не будет писать заявление. Но следователь заявил, что машину ему за $200 дал покататься друг, его номер телефона в блокноте, а блокнот - потерял.

"На сегодняшний день он объясняет, что он взял машину на прокат. Заплатил за нее 200 долларов, месяц он на ней поездил и вернул машину тому человеку, у которого он ее брал. Что это была за машина, что она была в угоне - он эту информацию не подтверждает", - комментирует начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области Елена Баранник.

В харьковской полиции тоже решили разобраться, потому Максим написал заявление о преступлении. Относительно Артема Герасимова начали служебную проверку. Его отстранили от исполнения обязанностей.

Полицейские занимались кражами и незаконной продажей автомобилей в Запорожье. Имели сообщников, которых "крышевали". Полицейские работали следователями. К кражам привлекли еще трех человек с криминальным прошлым. После того, как автомобили угоняли, предлагали пострадавшим их выкупить. Когда те отказывали, продавали их другим людям с поддельными номерами и документами.

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