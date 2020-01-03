Братики погибли во время пожара. Их мать – спасают

Двое братьев погибли во время пожара в квартире. Фото: zp.npu.gov.ua

В городе Токмак Запорожской области в одной из многоэтажек загорелась квартира вечером 2 января.

Погибли дети 3 и 1 года, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"На момент пожара в квартире были 27-летняя женщина и двое ее сыновей 3 и 1 года. Всех троих доставили в больницу, однако детей спасти не удалось", – говорится в сообщении.

Устанавливаются причина пожара и все обстоятельства происшествия. Следователи открыли уголовное производство.

В первый день 2020-го произошли 138 пожаров. В огне погибли 15 человек, еще 7 травмированы.