Братьев-киллеров нашли мертвыми: что рассказали в полиции

Полицейские проверяют информацию о якобы обнаружении трупов братьев 36-летнего Сергея и 43-летнего Дмитрия Кальченко, подозреваемых в организации заказного убийства херсонского бизнесмена Игоря Пащенко.
Пока что какой-либо информации о местонахождении мужчин или сообщений об обнаружении их трупов не поступало, сообщили Gazeta.ua в отделе коммуникации областной полиции.
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"Сегодня одно из херсонских интернет-изданий распространило информацию о якобы обнаружении трупов двух братьев, подозреваемых в организации заказного убийства херсонского бизнесмена Игоря Пащенко. В настоящее время подтверждения этой информации нет. Братья находятся в межгосударственном розыске", - рассказали в полиции.
Добавили, что поиски братьев Кальченко продолжаются.
Братьев 36-летнего Сергея и 43-летнего Дмитрия Кальченко, подозреваемых в организации заказного убийства херсонского бизнесмена Игоря Пащенко, нашли мертвыми. Тела обоих обнаружили в петлях. Такую информацию сегодня, 16 февраля, обнародовало издание "Мост" со ссылкой на собственные источники в полиции.
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