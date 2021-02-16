Братьев-киллеров нашли мертвыми: что рассказали в полиции

Братьев 36-летнего Сергея и 43-летнего Дмитрия Кальченко подозревают в организации заказного убийства бизнесмена Игоря Пащенко. Имена вероятных киллеров объявили после того, как задержали посредника в этом преступлении. Фото: npu.gov.ua

Полицейские проверяют информацию о якобы обнаружении трупов братьев 36-летнего Сергея и 43-летнего Дмитрия Кальченко, подозреваемых в организации заказного убийства херсонского бизнесмена Игоря Пащенко.

Пока что какой-либо информации о местонахождении мужчин или сообщений об обнаружении их трупов не поступало, сообщили Gazeta.ua в отделе коммуникации областной полиции.

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"Сегодня одно из херсонских интернет-изданий распространило информацию о якобы обнаружении трупов двух братьев, подозреваемых в организации заказного убийства херсонского бизнесмена Игоря Пащенко. В настоящее время подтверждения этой информации нет. Братья находятся в межгосударственном розыске", - рассказали в полиции.

Добавили, что поиски братьев Кальченко продолжаются.

Братьев 36-летнего Сергея и 43-летнего Дмитрия Кальченко, подозреваемых в организации заказного убийства херсонского бизнесмена Игоря Пащенко, нашли мертвыми. Тела обоих обнаружили в петлях. Такую информацию сегодня, 16 февраля, обнародовало издание "Мост" со ссылкой на собственные источники в полиции.