Брали до 7 клиентов: копы накрыли два борделя

Фото: dp.npu.gov.ua

В Днепре полицейские прекратили работу двух борделей в квартирах на ул. Артековской и на просп. Поля 17 февраля.

5 женщин арендовали 2 квартиры и оборудовали там места разврата. Затем публиковали в интернете объявление со своими "услугами", которые оценивали в 1 тыс. грн /час, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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Ежедневно принимали около 5-7 клиентов. В ходе обыска квартир полицейские изъяли мобильные телефоны, черновые заметки, деньги, полученные от клиентов за предоставление интимных услуг и другие вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к незаконному бизнесу.

Сейчас продолжается досудебное расследование, в рамках которого будет установлена ​​роль каждой женщины в создании и содержании места разврата.

Им грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.

В Кривом Роге на Днепропетровщине разоблачили бордель, который организовала 34-летняя женщина. К "бизнеса" привлекла знакомую. 1 ч интима стоил около 800 грн.