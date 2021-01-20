Боялся за свою жизнь: как жил в СИЗО подозреваемый в убийстве Дарьи Лукьяненко

В Раздельнянском районном суде Одесской области объявляют приговор 24-летнему Николаю Тарасову из Ивановки. Его обвиняют в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко. Фото: trassae95.com

Подозреваемый в жестоком убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко из поселка Ивановка Одесской области Николай Тарасов почти год находился в Одесском СИЗО. Туда его перевели из Раздельнянского изолятора временного содержания.

Сначала сидел в общей камере еще с тремя заключенными. Жалоб и заявлений от него не поступало, сообщили в Южном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста.

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Позже Тарасов начал жаловаться, что получает угрозы от других арестантов, боится за свою жизнь. Поэтому его держали в отдельной камере.

Родители Мария и Геннадий Тарасовы уверяли, что о преступлении не знали и не помогали прятать тело Дарьи. Поэтому еще в начале следствия заявили, что отказываются от младшего сына. Не посещали и не нанимали ему адвоката. Приходили ли в последнее время в СИЗО - пока что неизвестно.

Сегодня, 20 января, в Раздельнянском районном суде Одесской области объявляют приговор 24-летнему Николаю Тарасову из Ивановки. Он - единственный подозреваемый в похищении, попытке изнасилования, убийстве и надругательстве над телом 11-летней Дарьи Лукьяненко. Перед началом заседания Тарасов порезал себе шею. Якобы дело против него сфабриковали и девочку он не убивал. Заседание продолжили после оказания обвиняемому помощи в больнице.