Большая колонна вражеской техники сует на Сумы

На подходе к Сумам враг свернул в объезд. Фото: shotam.info

Много техники оккупанта едет на город со стороны "Химпрома".

Об этом сообщил глава военной администрации области Дмитрий Живицкий.

"Со стороны Химпрома на город сунет большая колонна вражеской техники", - заявил он.

Живицкий попросил сумчан быть в безопасном месте и не выходить без нужды на улицу, держаться подальше от окон.

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Очевидцы сообщают о движении более 100 единиц техники. Это танки, БТР, грузовики.

Как сообщило "Суспільне Суми", сейчас колонна двинулась в объезд Сум через Н.Сыроватку. Также зафиксировано движение техники через Старое село.

Вчера в Сумах в результате вражеского обстрела погиб мужчина, ранена женщина. Это произошло в результате артиллерийских обстрелов жилого сектора по ул. Сельхозтехника.