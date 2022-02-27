Большая колонна вражеской техники сует на Сумы

Много техники оккупанта едет на город со стороны "Химпрома".
Об этом сообщил глава военной администрации области Дмитрий Живицкий.
"Со стороны Химпрома на город сунет большая колонна вражеской техники", - заявил он.
Живицкий попросил сумчан быть в безопасном месте и не выходить без нужды на улицу, держаться подальше от окон.
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Очевидцы сообщают о движении более 100 единиц техники. Это танки, БТР, грузовики.
Как сообщило "Суспільне Суми", сейчас колонна двинулась в объезд Сум через Н.Сыроватку. Также зафиксировано движение техники через Старое село.
Вчера в Сумах в результате вражеского обстрела погиб мужчина, ранена женщина. Это произошло в результате артиллерийских обстрелов жилого сектора по ул. Сельхозтехника.
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