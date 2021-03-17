Больных коронавирусом пациентов в больнице кормят с улицы через окно

Сотрудники учреждения насыпали еду из кастрюль в тарелки и передавали ее прямо через окно с улицы Фото: скріншот з відео

На Львовщине в больнице города Стебник, где лечатся пациенты с коронавирусом, вспыхнул скандал из-за странного кормления людей.

Сотрудники учреждения насыпали еду из кастрюль в тарелки и передавали ее прямо через окно с улицы. Видео появилось на странице Facebook Трускавец Украина / Сегодня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Больная Covid-19 медсестра выбросилась из окна больницы

Известно, что Стебницкая больница является одним из учреждений, где принимают больных коронавирусом еще с осени прошлого года.

Люди в комментариях возмущены таким обращением персонала с пациентами. Они пишут, что судя по видео, санитарные нормы в этой больнице отсутствуют.

На Закарпатье в областной клинической больнице им. Андрея Новака возникла стычка между врачом и пациентом. Инцидент произошел 5 марта, пишет "Первый". Мужчина якобы требовал приема у врача без очереди, несмотря на карантин.