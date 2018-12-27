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четверг, 27 декабря 2018 08:11

Более сотни населенных пунктов остаются без света

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Более сотни населенных пунктов остаются без света
В 5 областях Украины обесточенными остаются 104 населенных пункта. Фото - Корреспондент

В 5 областях Украины обесточенными остаются 104 населенных пункта. Это произошло в результате осложнения погодных условий дождем, местами мокрым снегом и порывами ветра, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В результате осложнения погодных условий (дождь, местами мокрый снег и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 104 населенных пункта в пяти областях. А именно Днепропетровская - 65, Полтавская - 18, Кировоградская - 10, Донецкая - 8 и Черновицкая - 3", - говорится в сообщении.

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Для восстановления электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В Полтавской области автовладельцы жалуются на то, что дороги не убирают от снега. В области отменили автобусные рейсы. Несколько сотен грузовиков остановили вдоль трассы.

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