Более полутысячи рыбаков на лодках перекрывали Дунай

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Около полутысячи рыбаков пикетировали, перекрыв своими лодками реку Дунай в городе Вилково Одесской области. Они требовали увеличить квоты на вылов дунайской сельди. Акция длилась 15 минут. Впрочем, рыбаки заявили: если им не пойдут на уступки они сделают такую ​​акцию бессрочной, об этом сообщает "Громадське радіо".

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Ловля дунайской сельди - главный промысел в Вилково. Эту рыбу продают по всей Украине, а также экспортируют.

По словам участников акции протеста, Госагентство рыбного хозяйства запретило им ловить эту рыбу, поскольку будто бы исчерпаны все квоты на его вылов. Речь идет о 400 т.

Рыбаки же утверждают: в этом году в дунайской сельди был хороший нерест и этой рыбы много. Кроме того, они отмечают, что браконьеры и рыбаки из Румынии ловят сельдь беспрепятственно.

Украинские рыбаки видят в запрете желание чиновников получить взятку. Еще одна версия - лоббирование таким образом импорта сельди из Норвегии, который является главным конкурентом дунайского.

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