Более 20 пострадавших: врачи и бандиты воровали деньги военных с инвалидностью

В Тернопольской и Киевской областях бандиты с врачами воровали деньги военных с инвалидностью. Фото - Укринформ

Правоохранители разоблачили схему присвоения миллионов гривен, предназначенных для участников боевых действий и военных. К афере могут быть причастны врачи.

Бандиты действовали на Тернопольщине и Киевской области, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"Подозреваемые путем обмана участников боевых действий незаконно завладели бюджетными средствами - выплатами одноразовой денежной помощи в случае наступления инвалидности - в крупных размерах. К своей схемы, вероятно, они привлекали должностных лиц лечебных учреждений с целью изготовления соответствующих медицинских документов о наступлении инвалидности", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чиновники получали откаты с ремонтных работ

Правоохранители задокументировали около 20 эпизодов присвоения финансовой помощи, в результате чего только за 2018-2019 лет государству нанесен ущерб на сумму более 7 млн ​​грн.

По результатам проведенных обысков на территории Тернопольской и Киевской областей обнаружено и изъято более 200 тыс грн и около $6 тыс, банковские карточки участников боевых действий и тому подобное. Досудебное расследование продолжается.

Государственное бюро расследований начало уголовное производство из-за вероятного хищения средств при строительстве лагерного городка на территории полигона "Широкий лан" в Николаевской области. Речь идет о 37 млн ​​грн.