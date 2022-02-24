Бои за Сумы: в городе вспыхнули пожары

Фото: Павел Петров

В Сумах продолжаются активные бои украинских защитников с российскими оккупантами. Не дают врагу продвинуться дальше в районе Кадетского корпуса и аграрного университета.

Загорелся пожар в помещении первого. Кадетов там нет, пишет "Суспільне Суми" со ссылкой на ОГА.

"Суммы. После мощных обстрелов российского агрессора горит артучилище. Продолжается бой оккупантов с подразделениями теробороны", - пишет в Тelegram журналист Андрей Цаплиенко.

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Суммы удерживают вооруженные силы Украины, но на северной окраине города находятся российские войска.

Об этом заявил советник президента Алексей Арестович в эфире телеканала "1+1".

"Они (российские войска. - Gazeta.ua) прикрылись химическим заводом и там расположились на ночь, чтобы мы не били по ним. Но со всем тем они надежно держат и на сумском направлении сожгли 15 российских танков, а это пол батальона", - подчеркнул Арестович в программе "Право на власть".

Сумская область – одно из самых трудных направлений на карте Украины после вторжения армии Российской Федерации. Там ведутся ожесточенные бои. Ранее стало известно, что российские оккупанты на танках зашли в областной центр региона – город Сумы. В результате боев погибли по меньшей мере трое украинских защитников. Сумчане сняли колонну российских танков, остановившуюся возле областной госадминистрации. По состоянию на 21:00 24 февраля в Сумской области подразделение теробороны нанесло поражения подразделениям российского врага из стрелкового оружия. Противник отступил, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.