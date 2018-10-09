Боеприпасы хранили под открытым небом: показали фото 6-го арсенала годичной давности

Боеприпасы на 6-м военном арсенале в поселке Дружба Ичнянского района Черниговщины хранились под открытым небом.

В прошлом году их предлагали переместить в хранилище. Такое предложение озвучили после взрывов под Калиновкой Винницкой области. Но идею так и не реализовали, сообщил в Facebook нардеп Сергей Пашинский.

Автор: Facebook Сергея Пашинского Боеприпасы на 6-м военном арсенале в поселке Дружба Ичнянского района Черниговщины хранились под открытым небом

"После взрывов арсеналов в Калиновке нашим комитетом была осуществлена инспекционная поездка в третий по величине склад боеприпасов в Ичне Черниговской области. Тогда было рекомендовано срочно выделить средства, разработать соответствующие строительные проекты и переместить все боеприпасы в специальные бетонные хранилища. По собственной инициативе я заказал и передал в Минобороны строительный проект такого хранилища. Также, благодаря поддержке народных депутатов, мы внесли изменения в законодательство, которое максимально упрощают строительство таких сооружений на территории воинских частей. Прошел ровно год", - написал Пашинский.

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Автор: Facebook Сергея Пашинского Боеприпасы на 6-м военном арсенале в поселке Дружба Ичнянского района Черниговщины хранились под открытым небом

Нежинские школы №3, №9, №15, №16, №17 принимают эвакуированных людей с Ичнянского района. Там ночью взорвались склады с боеприпасами. С эпицентра эвакуировали 12 тысяч человек. На месте работает специальный оперативный штаб. Общий масштаб разрушений пока неизвестен.