Boeing МАУ экстренно сел после взлета

В авиакомпании МАУ подтвердили факт возвращения борта, вылетевшего в 20:02 Фото: Кореспондент

Вечером 29 июля самолет через 20 минут после взлета вернулся в аэропорт Борисполь.

Boeing 767 авиакомпании Международные авиалинии Украины осуществлял рейс Киев - Бангкок, пишет Украинская правда.

"В процессе набора высоты экипажем было замечено резкое изменение параметров одного из двигателей, вероятно - из-за попадания птицы. Проанализировав ситуацию, экипаж на основании регламентирующей документации принял решение отключить двигатель, вернуться в аэропорт вылета и сообщил диспетчерам о внеплановой посадку", - сообщили в авиакомпании.

В авиакомпании МАУ подтвердили факт возвращения борта, вылетевшего в 20:02.

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Авиалайнер имел большую посадочную массу, произошло повышение температуры тормозных устройств. В связи с этим наблюдалось незначительное задымление. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Пассажиры были доставлены в терминал, вылет резервного борта произошел после полуночи 30 июля.

В столичном аэропорту "Киев" (Жуляны) отменяют и переносят рейсы из-за неблагоприятных погодных условий. Авиарейс в итальянский Фиумичино перенесли на 16 ч.: он вылетит в 21:20. Самолет в Компенгагена задерживается до 19:45. Изменения в расписание внесли из-за тумана