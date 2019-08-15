Боец ООС был "курьером" Грымчака

Нашли того, кто должен был доставить деньги Грымчаку. ФОТО: АПОСТРОФ

Часть взятки для Юрия Грымчака передавали через его доверенное лицо, АТОшника Алексея Гетьмана.

"Грымчака и его помощника задержали "на горячем" во время получения части средств. По официальным релизам СБУ, речь шла о $480 тысяч, во внутренних межведомственных документах указана сумма в $50 тысяч. Передача средств проходила, якобы, через доверенное лицо Грымчака, атошника Алексея Гетьмана, и в дальнейшем деньги должны быть поделены между ним, Грымчаком и еще одним помощником заместителя министра по имени Игорь Овдиенко. на данный момент подозрения в этом деле еще никому не вручено", - сообщает The Newsroom.

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Деньги на общую сумму $1,1 млн Грымчак с помощниками требовали за влияние на решения судов и акцентирование интересов застройщика перед чиновниками Минкульта.

Министерство по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц отрицает, что задержанный на взятке "помощник Юрия Грымчака" является помощником их замминистра. В МинТОТ подтвердили - он у них не работает.