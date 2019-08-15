Боец ООС был "курьером" Грымчака

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Просмотров: 1341
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1512
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 1035
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6264
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1557
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 918
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1575
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3150
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2223
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 5202
Фото
Все фото
5
4
3
5
3
Обнародовали фото и видео задержания предполагаемого убийцы 16-летней Дианы Хриненко
Обнародовали фото и видео задержания предполагаемого убийцы 16-летней Дианы Хриненко
В Киеве посреди дороги загорелась маршрутка
В Киеве посреди дороги загорелась маршрутка
Убийство и самоубийство под Одессой: показали кадры с места преступления
Убийство и самоубийство под Одессой: показали кадры с места преступления
Побитые дома и уничтоженный урожай: последствия ливня с градом снимали очевидцы
Побитые дома и уничтоженный урожай: последствия ливня с градом снимали очевидцы
В Киеве ищут насильника, напавшего на девушку: показали фото и видео
В Киеве ищут насильника, напавшего на девушку: показали фото и видео
Видео
Все видео
Показали видео аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний" в кукурузном поле
Показали видео аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний" в кукурузном поле
Пассажиры "Уральских авиалиний" рассказали, как самолет садился в поле
Пассажиры "Уральских авиалиний" рассказали, как самолет садился в поле
Кровавое нападение посреди улицы в Киеве: первые подробности и видео
Кровавое нападение посреди улицы в Киеве: первые подробности и видео
Женщина выбросила в помойку новорожденного ребенка: преступление попало на видео
Женщина выбросила в помойку новорожденного ребенка: преступление попало на видео
В России горит "Святая Русь"
В России горит "Святая Русь"
Интервью
1/5
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Просмотров: 1341
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6264
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4691
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4248
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 873
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
12 августа 2019
Просмотров: 864
Лого і типи
Поточний футбольний чемпіонат України розпочався зі скандалу. П'ять із дванадцяти команд-учасниць відмовилися від послуг "офіційного мовника" в особі ...
четверг, 15 августа 2019 12:01

Боец ООС был "курьером" Грымчака

4 Комментировать
Боец ООС был &quot;курьером&quot; Грымчака
Нашли того, кто должен был доставить деньги Грымчаку. ФОТО: АПОСТРОФ

Часть взятки для Юрия Грымчака передавали через его доверенное лицо, АТОшника Алексея Гетьмана.

"Грымчака и его помощника задержали "на горячем" во время получения части средств. По официальным релизам СБУ, речь шла о $480 тысяч, во внутренних межведомственных документах указана сумма в $50 тысяч. Передача средств проходила, якобы, через доверенное лицо Грымчака, атошника Алексея Гетьмана, и в дальнейшем деньги должны быть поделены между ним, Грымчаком и еще одним помощником заместителя министра по имени Игорь Овдиенко. на данный момент подозрения в этом деле еще никому не вручено", - сообщает The Newsroom.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ целый месяц отслеживала Грымчака

Деньги на общую сумму $1,1 млн Грымчак с помощниками требовали за влияние на решения судов и акцентирование интересов застройщика перед чиновниками Минкульта.

Министерство по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц отрицает, что задержанный на взятке "помощник Юрия Грымчака" является помощником их замминистра. В МинТОТ подтвердили - он у них не работает.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
4 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Боец ООС был "курьером" Грымчака». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

4

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
августа

Богдан Бондаренко выиграл Чемпионат мира

"Мужики меня не любят. Относятся безразлично" - помещик Григорий Галаган боролся за раскрепощение крестьян

Правительство взялось за национализацию земли

Фермер выступил на сцене рок-фестиваля

Самое читаемое
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
26
 Просмотров: 68819
Собака-многоножка и котик-многоножка - реакция сети на радиационный взрыв под Архангельском
Собака-многоножка и котик-многоножка - реакция сети на радиационный взрыв под Архангельском
7
 1 Просмотров: 21476
Кабмин изменил правила получения субсидии: подробности
Кабмин изменил правила получения субсидии: подробности Просмотров: 16200
Языковой вопрос: Разумков поставил Рабиновича на место
Языковой вопрос: Разумков поставил Рабиновича на место
 2 Просмотров: 12384
Рассекретили первые тренды осени, которые достойны внимания
Рассекретили первые тренды осени, которые достойны внимания
5
 Просмотров: 11314
Происшествия
Мужчина скончался по дороге домой - сбила неизвестная машина, подробности
Мужчина скончался по дороге домой - сбила неизвестная машина, подробности
Подозреваемый в убийстве порезал себя в суде
Подозреваемый в убийстве порезал себя в суде Просмотров: 81
В деле Зайцевой-Дронова будет продолжение
В деле Зайцевой-Дронова будет продолжение Просмотров: 153
Мужчина разнес себе голову на глазах у жены
Мужчина разнес себе голову на глазах у жены Просмотров: 324
Подозреваемому в убийстве Дианы Хриненко не выбрали меру пресечения
Подозреваемому в убийстве Дианы Хриненко не выбрали меру пресечения Просмотров: 351
Больше всего комментируют
22
На Портнова подали заявление в ГБР - в ней упоминается Зеленский
4
Ажиотаж вокруг полиграфа - это пиар-ход — адвокат Порошенко
4
Боец ООС был "курьером" Грымчака
3
Россияне даже в Библии увидели экстремизм
2
Романа Безсмертного убрали из "Минска"
Голосов: 358
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua