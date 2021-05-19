BMW слетел с дороги и перевернулся: кадры смертельного пике

Возле села Шостковое на Николаевщине 41-летний водитель BMW-530 не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. Это произошло в районе железнодорожного переезда ст. Ясная Заря 18 мая примерно в 22:00.

Автор: mk.npu.gov.ua На Николаевщине водитель BMW-530 не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся на крышу

В результате 32-летний пассажир погиб на месте, еще одного 31-летнего мужчину с травмами доставили в больницу. Водитель получил телесные повреждения и в момент происшествия от госпитализации отказался, рассказали в отделе коммуникации ГУНП области.

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Обстоятельства аварии устанавливают следователи, открыли уголовное производство.

Автор: mk.npu.gov.ua 32-летний пассажир авто погиб на месте, еще одного доставили в больницу

Решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении и избрании меры пресечения. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

В селе Тарашаны Глыбоцкого района Черновицкой области перевернулся Volkswagen. Погибла 10-летняя девочка. 11-летний мальчик - в больнице.