BMW с 3 людьми разорвало пополам: кадры жуткой аварии

В Запорожье на ул. Бородинской 21-летний водитель BMW влетел в дерево.

Легковушку от удара разорвало пополам. 23-летний пассажир от полученных травм погиб на месте. Водитель и еще один 21-летний пассажир травмированы. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Фото: zp.npu.gov.ua

"Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево", - рассказали в полиции.

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Свидетели говорят, что тело погибшего на несколько метров отбросило от автомобиля после удара. А пострадавших из покореженной машины освобождали спасатели.

Следователи открыли уголовное производство, по которому виновнику грозит до 8 лет за решеткой. Ищут свидетелей ДТП или водителей, имеющих видеозаписи аварии. Просят обращаться по телефонам: 0(50) 271-87-84 или 102.

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