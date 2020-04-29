"БМВ" вылетела на тротуар и насмерть сбил женщину

Иномарка насмерть сбила человека. Фото: narodna-pravda.ua

В Дарницком районе, на проспекте Бажана, автомобиль "БМВ" сбил женщину.

ДТП произошло на магистрали, ведущей к выезду на Борисполь, сообщает ТСН.

Легковушка на большой скорости вылетел с дороги на тротуар, где шла женщина. Она погибла на месте.

После наезда на человека автомобиль проехал по тротуару десятки метров. На пересечении с дорогой ударил в еще одно авто. Обе машины вылетели на газон. Травмы получили пассажиры автомобилей.

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