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среда, 29 апреля 2020 04:35

"БМВ" вылетела на тротуар и насмерть сбил женщину

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&quot;БМВ&quot; вылетела на тротуар и насмерть сбил женщину
Иномарка насмерть сбила человека. Фото: narodna-pravda.ua

В Дарницком районе, на проспекте Бажана, автомобиль "БМВ" сбил женщину.

ДТП произошло на магистрали, ведущей к выезду на Борисполь, сообщает ТСН.

Легковушка на большой скорости вылетел с дороги на тротуар, где шла женщина. Она погибла на месте.

После наезда на человека автомобиль проехал по тротуару десятки метров. На пересечении с дорогой ударил в еще одно авто. Обе машины вылетели на газон. Травмы получили пассажиры автомобилей.

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26 апреля в Днепре произошло ужасное столкновение автомобилей Mitsubishi и ВАЗ. Автомобили двигались друг другу навстречу. ВАЗ занесло на скользкой дороге, в результате чего и произошло столкновение. Пострадали водитель и ребенок с ВАЗа. .

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